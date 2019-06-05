СМИ: у Total проблемы с производством авиакеросина из-за "грязной" нефти в "Дружбе"

Французская нефтяная компания Total во вторник объявила о форс-мажорных обстоятельствах при производстве авиакеросина на своем нефтеперерабатывающем заводе в немецком городе Лойна. Они связаны с поставкой "грязной" нефти из России.

"Мы объявили о форс-мажоре на производстве реактивного топлива в Лойне", - цитирует Reuters представителя Total.

По словам пресс-секретаря компании, из-за сохраняющихся проблем с поставками сырой нефти по трубопроводу "Дружба" НПЗ в Лойне все еще работает не на полной мощности, поскольку использует нефть из запасов и альтернативные маршруты поставок через порт Гданьска.

В конце мая стало известно, что Белоруссия сняла ограничения на экспорт поступившей по "Дружбе" нефти.

Хлорорганические смеси в составе импортируемой из России нефти были обнаружены 19 апреля. Как сообщало Накануне.RU, "Транснефть" готова возместить ущерб, который был причинен нефтяным компаниям из-за поставок "грязной" нефти по трубопроводу "Дружба".