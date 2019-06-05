По всей России после отмены роуминга выросли цены на мобильную связь

За последние полгода средние расценки на мобильную связь в России поднялись на три процента, с 255 до 262 рублей в месяц.

Рост цен зафиксирован впервые с августа 2017 года, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на отчет Content Review.

Эксперты объясняют его повышением НДС, отменой внутрисетевого роуминга, а также необходимостью компенсировать тарифы с безлимитным интернетом.

Отмечается, что цены выросли во всех регионах, хотя в некоторых повышение крайне незначительное.

Напомним, в декабре мобильные операторы предупредили о росте тарифов с января 2019 года. Повышение цен на услуги связи они объяснили ростом НДС.

Внутрисетевой роуминг в России перестал действовать с 1 июня. Соответствующий закон был подписан президентом еще в прошлом году. Роуминг был отменен после долгой борьбы ФАС России с сотовыми операторами.