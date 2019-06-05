02 Октября 2020
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Общество Свердловская область
скорая помощь (2016) | Фото: Накануне.ru

В бюджете Екатеринбурга появились дополнительные деньги на охрану здоровья

Комиссия думы Екатеринбурга по социальной защите сегодня утвердила дополнительные расходы на муниципальное здравоохранение, передаёт корреспондент Накануне.RU.
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Согласно изменениям, внесённым в городской бюджет на 2019 год, к 1,5 млрд руб. решено добавить 118 млн руб. - 91 млн из местной казны и 27 млн - из областной. Эти средства направят, в том числе, на развитие стационарной медицинской помощи (4,9 млн руб.), амбулаторной (54,5 млн руб.) и скорой - 6,7 млн руб.

При этом ранее в гордуме и мэрии обсуждалось, что на поддержку скорой медицинской помощи (СМП) требуется дополнительно 15 млн руб. По словам заместителя главы Екатеринбурга по стратегическому планированию, вопросам экономики и финансам Марины Андрусь, при появлении сверхплановых доходов в муниципальной казне расходы на СМП увеличат ещё.

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В бюджете Екатеринбурга появились дополнительные деньги на охрану здоровья

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Теги: расходы, здоровье, Екатеринбург



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