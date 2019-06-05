Жительница Екатеринбурга лишилась "Порше Кайен", не сумев вернуть многомиллионный долг
Судебные приставы арестовали автомобиль "Порше Кайен", принадлежащий жительнице Екатеринбурга. Причиной стал крупный долг.
Как сообщили Накануне.RU в УФССП по Свердловской области, женщина задолжала 15 млн рублей физическому лицу. Судебными приставами Ленинского районного отдела на расчетные счета должника, находящиеся в банках и других кредитных организациях, были наложены аресты.
Также должница оказалась ограничена в праве выезда из России, арестован и изъят ее спортивный кроссовер "Порше Кайен". Иномарка уже передана специализированной организации на ответственное хранение.
Как сообщало Накануне.RU, недавно житель Екатеринбурга отдал приставам автомобиль за долги своей жены.