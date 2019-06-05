02 Октября 2020
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Маргарита Симоньян Алена Хмельницкая (2019) | Фото:twitter.com/M_Simonyan

"Высокие, высокие отношения": беременная Симоньян провела время с бывшей женой своего гражданского мужа

39-летняя глава телеканала RT Маргарита Симоньян сейчас находится в ожидании третьего ребенка от своего гражданского супруга, режиссера Тиграна Кеосаяна.
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Пикантности истории придает тот факт, что с 2012 года Тигран фактически живет с Маргаритой, а развод с предыдущей женой – актрисой Аленой Хмельницкой – он оформил только в 2014 году. От каждой из женщин у Кеосаяна двое детей, но скоро "вести в счете" будет Маргарита.

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И вот Симоньян опубликовала в твиттере фото с Хмельницкой. Судя по лицам дам, они рады друг друга видеть, обе держат в руках бокалы. Встреча произошла на юбилее известного московского ресторана "Пушкин", где накануне тусовалась вся светская и политическая Москва. "На 20-летии лучшего ресторана столицы лучшие девушки столицы:) Втроем", - подписала снимок Маргарита.

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"Высокие, высокие отношения": беременная Симоньян провела время с бывшей женой своего гражданского мужа

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Теги: маргарита симоньян, алена хмельницкая, беременность и роды, тигран кеосаян



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