В Шадринске врачи допустили смерть роженицы

В Шадринске умерла 39-летняя женщина, которая родила ребенка путем кесарева сечения.

Трагедия произошла 22 мая в роддоме шадринской БСМП, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

Сейчас возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей". Местные врачи не сумели остановить обильную кровопотерю.

Следователи устанавливают все обстоятельства трагедии.