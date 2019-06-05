В Магнитогорске будут судить наркомана, который надругался над девочкой, а потом убил ее молотком

В Магнитогорске будут судить 27-летнего мужчину.

В конце июня прошлого года он делал ремонт в квартире своих знакомых - туда пришла 15-летняя девочка, чтобы помочь мужчине, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.

Ремонтник был "под кайфом" и в этом состоянии совершил преступление против половой неприкосновенности ребенка. После этого он жестоко избил несовершеннолетнюю руками, ногами и молотком.

Девочка от полученных травм скончалась на месте.

В тот же день мужчину задержали, он не стал отрицать совершения противоправных действий в отношении потерпевшей, но называл разные версии случившегося.