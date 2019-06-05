02 Октября 2020
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Общество В России Москва
Евгений Баженов BadComedian (2019) | Фото:youtube.com

Кинокомпания, подавшая в суд на BadComedian, переименовалась и "пропала"

Суд с популярным YouTube-блогом BadComedian привлек повышенное внимание к истцу: компании Kinodanz. Оказалось, что предприятие не очень солидное, хоть и получало (вроде как) деньги от Фонда кино.

Так, сайт "КиноПоиск" знает только два фильма этой студии: "За гранью реальности" (из-за которого и разразился скандал) и "Танцы насмерть" (на эту ленту Евгений Баженов тоже делал едкий обзор). Но все слышали, что студия, вроде как, снимает еще какие-то фантастические ленты, звучало название "Эбигейл", к примеру. Оказалось, что с недавних пор Kinodanz переименовалась и теперь называется KD Studios. И вот эта студия сняла три фильма и планирует еще четыре.

А вот что пишет телеграм-канал Mash о поисках офиса кинокомпании: "Слышали про компанию "Киноданц", которая хочет засудить BadComedian? Мы нашли их офис. Пустой склад на востоке Москвы. У киноделов, обидевшихся на Женю Баженова, нет роскошной резиденции и своего производства. Их юридический адрес ведёт в места сильно попроще — складские помещения на столичных задворках. Местные охранники про "Киноданц" не слышали, вместо съёмочной техники тут тусят пустые коробки.

Но и это не всё. Последователи Фрица Ланга и просто гении русского кино ещё и сменили название после разбирательств с BadComedian. Теперь "Киноданц" носит величественное название "Кей Ди Студиос". Правда, нейминг на их общительность не повлиял  — телефоны компании молчат, сайт лежит и подниматься не планирует".

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Кинокомпания, подавшая в суд на BadComedian, переименовалась и "пропала"

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Теги: badcomedian, евгений баженов, суд, авторские права, kinodanz



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Развитие сюжета:

Ранее 18.06.2019 08:32 Мск BadComedian и кинокомпания Kinodanz заключили мировое соглашение
Ранее 06.06.2019 07:20 Мск Компания, подавшая в суд на BadComedian, готова на мировое соглашение

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