Сироты в Хабаровске, ждущие решения квартирного вопроса, прекратили голодовку

Выпускники детских домов в Хабаровске прекратили акцию протеста. 3 июня они объявили голодовку у здания правительства Хабаровского края с требованием решить "квартирный вопрос".

Власти Хабаровского края предоставят сиротам секции в общежитии. Переехать во временное жилье они смогут в ближайшие дни, передает Regnum.

Как сообщалось, одна из участниц голодовки была госпитализирована после того, как почувствовала себя плохо.

4 июня с протестующими встретился губернатор Сергей Фургал, который заверил, что в текущем году 580 сирот получат жилье.

Ранее СКР начал проверку по фактам нарушения прав выпускников детских домов в регионе.

По данным прокуратуры, права на жилье детей-сирот нарушаются много лет, власти обещали сдать к 2018 году 500 квартир, но сдали только 212.

Напомним, год назад сироты проводили акцию протеста во Владивостоке напротив здания региональной администрации.