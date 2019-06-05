02 Октября 2020
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Владимир Зеленский (2019) | Фото:instagram.com/zelenskiy_official

Зеленский лицемерно призвал руководство России прекратить обстреливать Донбасс

Президент Украины Владимир Зеленский лицемерно призвал руководство России прекратить обстрелы Донбасса. Так он заявил в Facebook.
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Он написал, что "обострение конфликта - не лучший фон для возобновления переговоров в Минске", а Москва проявляет "агрессию".

"Сегодня мы обсудим с европейскими коллегами ее открытую демонстрацию, а украинская делегация в Минске напомнит о недопустимости попыток диалога с нами с позиции силы", - заявил Зеленский.

Эта позиция исключает последние шансы на готовность украинской стороны к диалогу и мирному урегулированию.

Сегодня в Минске состоится первая встреча Трехсторонней контактной группы после инаугурации Зеленского. От Украины должны быть новый старый представитель Леонид Кучма и новый глава Генштаба ВСУ Руслан Хомчак. Они обещают привести какие-то предложения с конкретными сроками выполнения.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, 23 мая Зеленский отверг переговоры с Россией и назвал ее "агрессором". А позже заявил, что ждет от России "прекращения конфликта с Украиной". Вчера в Брюсселе он сказал, что готов к переговорам с Россией, но сначала Украина должна стать сильнее.

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Зеленский лицемерно призвал руководство России прекратить обстреливать Донбасс

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Теги: Украина, Владимир Зеленский, Донбасс



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