Зеленский лицемерно призвал руководство России прекратить обстреливать Донбасс

Президент Украины Владимир Зеленский лицемерно призвал руководство России прекратить обстрелы Донбасса. Так он заявил в Facebook.

Читайте также: ВСУ обстреляли донецкую мечеть прямо во время мусульманского праздника Ураза Байрам

Он написал, что "обострение конфликта - не лучший фон для возобновления переговоров в Минске", а Москва проявляет "агрессию".

"Сегодня мы обсудим с европейскими коллегами ее открытую демонстрацию, а украинская делегация в Минске напомнит о недопустимости попыток диалога с нами с позиции силы", - заявил Зеленский.

Эта позиция исключает последние шансы на готовность украинской стороны к диалогу и мирному урегулированию.

Сегодня в Минске состоится первая встреча Трехсторонней контактной группы после инаугурации Зеленского. От Украины должны быть новый старый представитель Леонид Кучма и новый глава Генштаба ВСУ Руслан Хомчак. Они обещают привести какие-то предложения с конкретными сроками выполнения.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, 23 мая Зеленский отверг переговоры с Россией и назвал ее "агрессором". А позже заявил, что ждет от России "прекращения конфликта с Украиной". Вчера в Брюсселе он сказал, что готов к переговорам с Россией, но сначала Украина должна стать сильнее.