Старт ракеты с морской платформы позволит Китаю перенести запуски ближе к экватору

5 июня в 12.06 по местному времени в Жёлтом море была успешно запущена китайская ракета-носитель "Чанчжэн-11". Сообщается, что она вывела на орбиту семь спутников, таким образом, впервые в истории Китая был проведён запуск космической ракеты с морской платформы.

Такой запуск призван решить проблемы, связанные с падением отработанных ступеней ракет. Китайские космодромы в большинстве своём расположены в глубине территории страны и обломки ступеней ракет зачастую падают на заселённые территории, в связи с чем каждый раз перед запуском приходится проводить эвакуацию большого числа граждан.

Проведение старта с морской платформы позволяет рассчитать траекторию полёта так, чтобы обломки падали на участки моря, где нет навигации, и таким образом избежать проблем и для населения, и для кораблей.

Кроме того, запуск ракет вблизи экватора позволяет выводить спутники в космос с наименьшими затратами энергии. Ближайший к экватору космодром КНР Вэньчан находится на 19-м градусе северной широты. Однако использование морских платформ позволит сдвинуть границу запусков ещё ближе к экватору.

В качестве стартовой площадки используется полупогружённая баржа длиной 110 и шириной 80 м, способная вместить и ракету, и вспомогательное оборудование.

Выбор именно "Чанчжэн-11" обусловлен тем, что это единственная китайская космическая ракета, работающая на твёрдом топливе. Она может быть заправлена заблаговременно, её не нужно заправлять непосредственно перед стартом. Отличается "Чанчжэн-11" и своими сравнительно небольшими габаритами – длина 21 м и диаметр 2 м. Ранее ракеты этого типа уже шесть раз были успешно запущены с земли.

Спутники, выведенные на орбиту, предназначены для дистанционного зондирования Земли, метеорологических наблюдений и навигации.