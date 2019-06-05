Больше половины россиян считают, что страна находится в экономическом кризисе

Больше половины россиян считают, что России находится в экономическом кризисе. Такой ответ дали 51% участников опроса холдинга "Ромир", сообщили Накануне.RU в исследовательской компании. Только 5% респондентов заявили об отсутствии каких-либо экономических проблем в стране.

Общее число россиян, считающих, что в стране есть экономические проблемы, за полтора года увеличилось с 86% до 89%. Для большинства опрошенных кризис - в росте цен и инфляции, такой ответ дали 79%. Чаще всего на рост цен жаловались респонденты старше 60 лет и россияне со средним доходом.

Также признаком кризиса россияне считают сокращение зарплат, об этом сказали 42% опрошенных против 21% в конце 2017 г. Также респонденты говорили о сокращении штата и росте безработицы. Жителей мегаполисов также волнует девальвация рубля, в целом о ней вспомнили 33%.

Сократилось число ответов о таких признаках кризиса, как напряженная международная обстановка (с 24% до 22%), трудности с выплатой кредитов (с 15% до 12%) и введение Россией ответных санкций в отношении западных стран (с 13% до 9%).

В 2017 г. многие наши соотечественники почувствовали некое облегчение, частично, адаптировались к экономическим трудностям, отмечает президент исследовательского холдинга "Ромир" Андрей Милёхин, но ни 2018-м, ни в текущем году ситуация легче не стала.

"Цены продолжают ползти вверх, а роста доходов нет, что заставляет наших соотечественников опять называть обтекаемое понятие “экономических трудностей” тревожным словом “кризис”", - рассказал он.

Напомним, отсутствие роста доходов населения стало одной из причин падения рейтинга президента России Владимира Путина. Личный рейтинг доверия главе государства снизился до исторически минимального значения — 30,5%.