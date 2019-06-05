02 Октября 2020
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молодые профессионалы, Уралвагонзавод, чемпионат Worldskills (2019) | Фото: uralvagonzavod.ru

В корпорации УВЗ выбрали лучших молодых профессионалов

На Уралвагонзаводе состоялись соревнования по методике Worldskills. В чемпионате приняли участие 22 специалиста из семи предприятий корпорации и двух техникумов - социальных партнеров УВЗ.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе предприятия, своих лучших профессионалов на конкурс направили "Уралтрансмаш", Уралвагонзавод, "Уралкриомаш", Уральское КБ транспортного машиностроения, Уральское КБ вагоностроения, "Омсктрансмаш" и "ЧТЗ-Уралтрак".

Так, инженеры-дизайнеры соревновались в реверсивном инжиниринге, зарисовывая выданную в металле деталь, а затем по эскизу изготавливая ее 3D-модель и чертеж. Сварщики должны были изготовить конструкцию из разных материалов (алюминий, нержавейка, низколегированная сталь), применить при этом разные виды сварки: ручную дуговую, механизированную, аргонодуговую и др.

Одна из новинок - номинация "Охрана труда". Участники должны были выявить и оценить профессиональные риски на рабочем месте, разработать мероприятия по их снижению. Одним из самых сложных заданий было проведение полного расследования "несчастного случая на производстве".

В итоге специалист службы охраны труда Уралвагонзавода Арина Лузгина завоевала путевку на национальный чемпионат Worldskills Hi-Tech. Еще три специалиста представят интегрированную структуру УВЗ на корпоративном чемпионате "Молодые профессионалы" государственной корпорации Ростех.

молодые профессионалы, Уралвагонзавод, чемпионат Worldskills(2019)|Фото: uralvagonzavod.ru

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В корпорации УВЗ выбрали лучших молодых профессионалов

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Теги: молодые профессионалы, Уралвагонзавод, чемпионат Worldskills



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