Бари Алибасов, выпивший жидкость для чистки труб, находится в реанимации в тяжелом состоянии

Выпивший вместо сока жидкость для чистки труб продюсер Бари Алибасов (71) находится в токсикореанимации, состояние его тяжелое, а вот температура – вполне: 36,9, сообщает РИА Новости. Ранее стало известно, что создатель группы "На-На" госпитализирован в НИИ скорой помощи им. Склифосовского в Москве.

В конце ноября 2018 года актриса Федосеева-Шукшина (80) неожиданно вышла замуж за Алибасова.

Роман пары начался еще в 90-х, с тех пор Бари и Лидия периодически расставались и вновь сходились. Несколько лет назад Алибасов женился на собственном пресс-секретаре. Девушка даже родила в браке ребенка, правда, потом выяснилось, что не от Алибасова. И вот – воссоединение с давней пассией, которая находится в еще более почтенном возрасте, чем сам музыкальный продюсер.

В одном из ток-шоу близкие Алибасова рассказали, что в последнее время он много говорит о смерти и не так давно устроил репетицию собственных похорон. В крематорий пришли близкие Бари, говорили прощальные речи, а сам он после этого случая написал завещание.