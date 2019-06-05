02 Октября 2020
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Происшествия
Бари Алибасов (2012) | Фото:newsmusic.ru

Бари Алибасов, выпивший жидкость для чистки труб, находится в реанимации в тяжелом состоянии

Выпивший вместо сока жидкость для чистки труб продюсер Бари Алибасов (71) находится в токсикореанимации, состояние его тяжелое, а вот температура – вполне: 36,9, сообщает РИА Новости. Ранее стало известно, что создатель группы "На-На" госпитализирован в НИИ скорой помощи им. Склифосовского в Москве.

В конце ноября 2018 года актриса Федосеева-Шукшина (80) неожиданно вышла замуж за Алибасова.

Роман пары начался еще в 90-х, с тех пор Бари и Лидия периодически расставались и вновь сходились. Несколько лет назад Алибасов женился на собственном пресс-секретаре. Девушка даже родила в браке ребенка, правда, потом выяснилось, что не от Алибасова. И вот – воссоединение с давней пассией, которая находится в еще более почтенном возрасте, чем сам музыкальный продюсер.

В одном из ток-шоу близкие Алибасова рассказали, что в последнее время он много говорит о смерти и не так давно устроил репетицию собственных похорон. В крематорий пришли близкие Бари, говорили прощальные речи, а сам он после этого случая написал завещание.

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Бари Алибасов, выпивший жидкость для чистки труб, находится в реанимации в тяжелом состоянии

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Теги: бари алибасов, реанимация, отравление



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Развитие сюжета:

Ранее 06.06.2019 00:01 Мск Представитель Алибасова опроверг сообщения о смерти продюсера

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