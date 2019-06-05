Куйвашев призвал уральцев беречь природу

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил уральских экологов с профессиональным праздником. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики региона.

Куйвашев напомнил, что область активно приступила к реализации национального проекта "Экология": утверждены и выполняются региональные составляющие нацпроекта, направленные на сохранение лесов, рек и озер, ликвидацию несанкционированных свалок и улучшение состояния воздуха.

"В современном мире обеспечение экологической безопасности становится одной из самых актуальных проблем, состояние окружающей среды определяет здоровье и благополучие людей, качество их жизни", - говорится в обращении губернатора.

Евгений Куйвашев поблагодарил всех уральцев, чья профессиональная деятельность связана с защитой окружающей среды, за добросовестный труд, ответственность, весомый вклад в повышение качества жизни людей, сохранение природных ресурсов и укрепление экономики. Также губернатор призвал всех жителей региона бережно относиться к природе и вносить свой вклад в ее сохранение.