02 Октября 2020
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Евгений Куйвашев субботник (2017) | Фото: ДИП губернатора Свердловской области

Куйвашев призвал уральцев беречь природу

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил уральских экологов с профессиональным праздником. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики региона.

Куйвашев напомнил, что область активно приступила к реализации национального проекта "Экология": утверждены и выполняются региональные составляющие нацпроекта, направленные на сохранение лесов, рек и озер, ликвидацию несанкционированных свалок и улучшение состояния воздуха.

природа лес северный урал(2007)|Фото: Накануне.ru

"В современном мире обеспечение экологической безопасности становится одной из самых актуальных проблем, состояние окружающей среды определяет здоровье и благополучие людей, качество их жизни", - говорится в обращении губернатора.

Евгений Куйвашев поблагодарил всех уральцев, чья профессиональная деятельность связана с защитой окружающей среды, за добросовестный труд, ответственность, весомый вклад в повышение качества жизни людей, сохранение природных ресурсов и укрепление экономики. Также губернатор призвал всех жителей региона бережно относиться к природе и вносить свой вклад в ее сохранение.

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Куйвашев призвал уральцев беречь природу

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Теги: Куйвашев, природа, экологи



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