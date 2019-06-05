Свердловская и Челябинская области традиционно возглавили рейтинг самых грязных регионов

Челябинская и Свердловская области, Красноярский край, а также Оренбургская, Нижегородская, Иркутская области стали самыми "грязными" регионами России.

Экологический рейтинг по итогам весны 2019 года составила общественная организация "Зеленый патруль".

Также в десятке аутсайдеров - Тульская область, Якутия, Забайкальский край и Московская область.

Лидируют по-прежнему Тамбовская область, Алтайский край, Республика Алтай.

Кроме того, самыми "чистыми" регионами признаны Белгородская область, Москва, Курская, Магаданская, Мурманская области, Республика Коми, Ульяновская область.

В сентябре прошлого года в лидерах вместо Москвы был Санкт-Петербург, в остальном ТОП-10 остался прежним.

Отметим, Челябинская и Свердловская области многие годы остаются аутсайдерами рейтинга. Как сообщало Накануне.RU, перед Новым годом жительница Нижнего Тагила попросила у Деда Мороза в подарок противогаз. По ее словам, она живет в городе, который числится в рейтинге самых грязных городов России.