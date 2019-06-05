Свердловская и Челябинская области традиционно возглавили рейтинг самых грязных регионов

02 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


    мужские пуховики удлиненные вот

Политика Свердловская область Челябинская область Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Уральский ФО В России Северо-Кавказский ФО Крым Мурманская область Магаданская область Москва Московская область
экология металлургия комбинат завод трубы дым (2004) | Фото

Свердловская и Челябинская области традиционно возглавили рейтинг самых грязных регионов

Челябинская и Свердловская области, Красноярский край, а также Оренбургская, Нижегородская, Иркутская области стали самыми "грязными" регионами России.

Экологический рейтинг по итогам весны 2019 года составила общественная организация "Зеленый патруль".

Также в десятке аутсайдеров - Тульская область, Якутия, Забайкальский край и Московская область.

Лидируют по-прежнему Тамбовская область, Алтайский край, Республика Алтай.

Кроме того, самыми "чистыми" регионами признаны Белгородская область, Москва, Курская, Магаданская, Мурманская области, Республика Коми, Ульяновская область.

В сентябре прошлого года в лидерах вместо Москвы был Санкт-Петербург, в остальном ТОП-10 остался прежним.

Отметим, Челябинская и Свердловская области многие годы остаются аутсайдерами рейтинга. Как сообщало Накануне.RU, перед Новым годом жительница Нижнего Тагила попросила у Деда Мороза в подарок противогаз. По ее словам, она живет в городе, который числится в рейтинге самых грязных городов России.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Свердловская и Челябинская области традиционно возглавили рейтинг самых грязных регионов

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: зеленый патруль, регионы, экология



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети