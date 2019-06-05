02 Октября 2020
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Общество В России
Алексей Ягудин (2018) | Фото: УМВД по Тюменской области

Фигурист Ягудин заявил, что "жирненьким быть неудобно": "Буду весить 100 кг – застрелюсь"

Фигурист, олимпийский чемпион Алексей Ягудин (39) сделал довольное резкое заявление.

Отвечая на вопросы интервью, в котором нужно было закончить фразы, он высказался так: "Если буду весить 100 кг, то... застрелюсь. Это немодная сейчас позиция, но я не считаю толстых красивыми и убежден: с лишним весом надо бороться. К тому же быть жирненьким еще и неудобно".

Высказывание вызвало очень бурную реакцию в сети. Многие начали стыдить Ягудина, ведь его тренер Татьяна Тарасова, которая привела Алексея к олимпийскому золоту, является дамой весьма крупного телосложения.

В том же интервью изданию "СтарХит" Ягудин сделал еще несколько неоднозначных заявлений:

" Не бывает и дня, чтобы я не... сходил в туалет. Слишком прямолинейно? Зато честно. Скажу больше: так у каждого человека в мире, представляете?

Самый страшный сон... как не успел в туалет. А мы уже выяснили, бываю я там каждый день".

" Раздражают люди... просто фактом своего присутствия. Когда хамят или лезут туда, куда не следует, стараются везде вставить пять копеек. Такие, наверное, никому не нравятся".

" Иногда матерюсь в соцсетях, так как... нецензурные выражения подчас украшают богатый русский язык. К тому же некоторые под моими фото позволяют себе идиотские комментарии, и останавливать их надо только так — жестко, без всяких реверансов. Тогда в следующий раз неповадно будет писать глупости. И другие увидят: тут нельзя поступать так, как вздумается".

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Фигурист Ягудин заявил, что "жирненьким быть неудобно": "Буду весить 100 кг – застрелюсь"

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Теги: алексей ягудин, бодишейминг, бодипозитив, лишний вес



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