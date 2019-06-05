В Барнауле аварийно сел Boeing авиакомпании Azur Air с 229 пассажирами на борту

В аэропорту Барнаула минувшей ночью произвел посадку в нештатном режиме самолет Boeing 757-200 авиакомпании Azur Air. Он летел по маршруту Анталия – Барнаул.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР, сейчас следователи проводят проверку.

Посадка произошла 5 июня в 2:14 ночи. На борту находились семь членов экипажа и 229 пассажиров.

"Посадка произведена благополучно, никто из находившихся на борту пассажиров и членов экипажа не пострадал, воздушное судно не повреждено.

Предварительно установлено, 5 июня около 1:10 по местному времени при заходе самолета Boeing 757-200 на посадку в аэропорту Барнаула сработала сигнализация о несимметричном выпуске закрылков. Следственной группой Барнаульского следственного отдела на транспорте проведен осмотр места происшествия, а также иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сообщили в управлении.