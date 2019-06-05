В Тобольске мужчина упал с 12 этажа

Тобольские следователи проводят доследственную проверку по факту падения с высоты 56-летнего мужчины, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СКР.

Трагедия произошла 4 июня, около 8.30, в шестом микрорайоне Тобольска. Очевидцы сняли произошедшее на камеру, однако по этическим соображениям, мы не будем публиковать эти кадры. Перед тем как упасть, мужчина держался за балкон, после чего упал на лестницу, зацепив козырек подъезда.

"Скорая" приехала на вызов в течение пяти минут, однако спасти мужчину было невозможно - врачи констатировали мгновенную смерть в связи с травмами, несовместимыми с жизнью.

Как сообщают в СКР, по предварительным данным мужчина выпал из окна 12-этажа. Следователи устанавливают причины и условия, которые могли привести к трагедии, проводят опросы очевидцев. Также назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.