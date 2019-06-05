Павел Дацюк одной ногой уже в "Автомобилисте"

Нападающий сборной России по хоккею Павел Дацюк близок к подписанию контракта с екатеринбургским "Автомобилистом".

В мае Дацюк покинул питерский СКА и сейчас открыт для предложений. Ходило много слухов о том, что он может вернуться в Екатеринбург, где начинал свою карьеру.

Как сообщает "Чемпионат" со ссылкой на Detroit Free Press, агент хоккеиста Дэн Мильштейн заявил, что Дацюк, вероятнее всего, будет выступать в "Автомобилисте" в следующем сезоне. Однако варианта с возвращением игрока в Национальную хоккейную лигу агент исключать также пока не стал.

Напомним, ранее директор "Автомобилиста" Максим Рябков подтверждал, что клуб ведет переговоры с Павлом Дацюком.