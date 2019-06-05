02 Октября 2020
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Происшествия В России
РКК Энергия (2018) | Фото:dni24.com

Воры проникли на территорию РКК "Энергия", где собирают ракеты "Союз"

Посторонние лица проникли на территорию Ракетно-космической корпорации "Энергия" для хищения имущества.

Материалы переданы в МВД, сообщили в пресс-службе Роскосмоса. Полиция ведет проверку.

Также уточняется, что сообщения ряда СМИ об инциденте не соответствуют действительности. В частности, речь идет о составе злоумышленников и похищенном, передает Regnum.

РБК пишет о краже электронных плат для космической техники, в том числе научно-энергетического модуля, который предназначен для обеспечения российского сегмента МКС электроэнергией, и швейцарских приборов. Всего сообщалось о трех мешках плат.

Напомним, на РКК "Энергия" собирался корабль "Союз-МС-09", в котором было обнаружено отверстие.

Ранее сообщалось, что, если не учитывать версию сверления корабля в космосе, отверстие было просверлено в те 180 суток между тем, как он покинул цех в РКК "Энергия" и запускался на орбиту.

В конце августа 2018 года суд отправил под арест заместителя генерального директора РКК "Энергия" Алексея Белобородова. Ему и двум его подчиненным предъявлено обвинение в покушении на мошенничество.

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Воры проникли на территорию РКК "Энергия", где собирают ракеты "Союз"

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Теги: ркк энергия, воры



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