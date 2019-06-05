02 Октября 2020
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Происшествия Тюменская область Уральский ФО
пожарная машина, депо, пожарные, пожар (2019) | Фото:пресс-служба правительства Воронежской области

В Заводоуковском районе на пожаре погибла пенсионерка

Заводоуковский межрайонный следственный отдел СКР по Тюменской области проводит доследственную проверку по факту смерти 71-летней женщины, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СУ СК РФ.

Ее тело было обнаружено 4 июня после тушения пожара в частном жилом доме, расположенного в селе Новая Заимка. Отмечается, что на теле женщины нет видимых признаков криминальной смерти.

Устанавливается причина возгорания. Одна из версий - неосторожное обращение с электроприбором.

Следователи осмотрели место происшествия, опросили очевидцев. Назначен комплекс экспертиз, в том числе судебно-медицинская и пожаро-техническая. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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В Заводоуковском районе на пожаре погибла пенсионерка

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Теги: пенсионерка, пожар, тело, доследственная проверка



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