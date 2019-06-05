С северного автовокзала Екатеринбурга можно уехать автобусом на море

Северный автовокзал запустил автобусные туры до курортов Краснодарского края, Абхазии, Крыма. Выполнять чартеры будет предприятие ООО "Авто-тур". Первый автобус отправится к Черному морю 29 июня, на нем можно будет доехать до Джубги, Лермонтово, Туапсе, Лазаревского, Лоо, Сочи, Адлера, Гагр, Пицунды, Геленджика, Кабардинки, Анапы, Голубицкой, Пересыпи, Кучугур, Сенного, Тамани, Керчи, Феодосии, Симферополя.

Как сообщается на сайте автовокзала, в пути автобус будет находиться двое суток, при том, что запланированы остановки по 30 минут каждые четыре часа, а три раза в день для завтрака, обеда и ужина, будут остановки по 1 часу. Обратно автобус отправится через 10 дней. Стоимость такого тура до курортов Краснодарского края - 9000 рублей, до курортов Абхазии - 10000 рублей, до курортов Крыма - 11000 рублей. Билеты можно купить в кассе №1. Так же можно съездить в автобусный тур до Соль-Илецка. Расписание размещено на сайте Северного автовокзала.