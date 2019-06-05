02 Октября 2020
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Происшествия Свердловская область
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

Застройщики проблемного долгостроя ЖК "Щербакова, 20" в Екатеринбурге получили по пять лет колонии

Сегодня, 5 июня, Чкаловский районный суд Екатеринбурга вынес приговор двум руководителям компании-застройщика многоквартирного дома по улице Щербакова, 20, причинившим дольщикам ущерб на сумму более 500 млн руб.

Как сообщил Накануне.RU официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, выявили и раскрыли преступление сотрудники полиции из подразделения по борьбе с экономическими преступлениями и следователи ГСУ областного Главка. В ходе предварительного следствия сыщики установили, что обвиняемые 1961 и 1964 годов рождения, выполняя управленческие функции в строительной организации и действуя по предварительному сговору, заключили договоры долевого участия со 138 гражданами и несколькими организациями. Но своих обязательств они не выполнили.

ЖК Щербакова, пикет, дольщик(2018)|Фото: facebook.com/Руслан Камалетдинов

В прошлом году дольщики не раз выходили на пикеты

Также, по данным представителя МВД, в одном из коммерческих банков фигуранты громкого дела получили кредит в размере 60 млн руб., которым распорядились по своему усмотрению, а долговые обязательства перед кредитором не погасили.

"Для неотвратимости наказания органами внутренних дел была проделана масштабная работа. Проведен ряд судебных, бухгалтерских и строительных судебных экспертиз, очных ставок, допрошено более 500 человек, изъято и изучено свыше сотни документов. Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 201 (злоупотребление полномочиями) и частью 4 статьи 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования)", - отметил полковник Горелых.

ЖК Щербакова, 20, дом(2017)|Фото: ЖК Щербакова, 20

Дом на Щербакова, 20

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, в ходе расследования было проведено четыре судебных компьютерных экспертизы, 15 судебных бухгалтерских экспертиз и две строительно-технические экспертизы. Чкаловский районный суд Екатеринбурга назначил застройщикам по пять лет лишения свободы в колонии общего режима каждому, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в коммерческих организациях сроком на два года.

Стоит отметить, что из 112 вложивших свои средства в возведение третьего пускового комплекса дольщиков большинство согласилось на заключение договора уступки прав, им предоставлены квартиры в ЖК "Рощинский".

ЖК Щербакова, 20, дом(2017)|Фото: ЖК Щербакова, 20

Надпись на доме: "Путин помоги"

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Застройщики проблемного долгостроя ЖК "Щербакова, 20" в Екатеринбурге получили по пять лет колонии

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Теги: Щербакова, дольщики, застройщики, приговор



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