Сергей Игнашевич официально возглавил московское "Торпедо"

Экс-футболист сборной России Сергей Игнашевич возглавил тренерский штаб московского "Торпедо". Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе клуба, соглашение со специалистом подписано по схеме "1+1".

"ФК "Торпедо Москва" желает Сергею Игнашевичу профессиональных успехов и больших побед в составе черно-белых!", - сообщается на официальном сайте команды.

"Я счастлив от того, что судьба подарила мне шанс начать свою карьеру в клубе, который, по сути, меня воспитал", - отметил сам Игнашевич.

Напомним, в конце мая ЦСКА сообщил об уходе 39-летнего специалиста из клуба, за который он выступал с 2004 по 2018 год в качестве игрока, а в сезоне-2018/19 входил в тренерский штаб молодежной команды, завоевавшей в итоге золотые медали первенства.

Игнашевич является рекордсменом по количеству игр в чемпионатах страны (464) и за сборную России (126).

"Торпедо" в предстоящем сезоне сыграет в Футбольной национальной лиге (ФНЛ).