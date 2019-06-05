Сергей Игнашевич официально возглавил московское "Торпедо"

02 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Спорт Центральный ФО
Сергей Игнашевич, ФК &quot;Торпедо&quot; (2019) | Фото: torpedo.ru

Сергей Игнашевич официально возглавил московское "Торпедо"

Экс-футболист сборной России Сергей Игнашевич возглавил тренерский штаб московского "Торпедо". Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе клуба, соглашение со специалистом подписано по схеме "1+1".

"ФК "Торпедо Москва" желает Сергею Игнашевичу профессиональных успехов и больших побед в составе черно-белых!", - сообщается на официальном сайте команды.

"Я счастлив от того, что судьба подарила мне шанс начать свою карьеру в клубе, который, по сути, меня воспитал", - отметил сам Игнашевич.

Напомним, в конце мая ЦСКА сообщил об уходе 39-летнего специалиста из клуба, за который он выступал с 2004 по 2018 год в качестве игрока, а в сезоне-2018/19 входил в тренерский штаб молодежной команды, завоевавшей в итоге золотые медали первенства.

Игнашевич является рекордсменом по количеству игр в чемпионатах страны (464) и за сборную России (126).

"Торпедо" в предстоящем сезоне сыграет в Футбольной национальной лиге (ФНЛ).

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Сергей Игнашевич официально возглавил московское "Торпедо"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Торпедо, Сергей Игнашевич, главный тренер



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 28.05.2019 12:58 Мск ЦСКА объявил об уходе Игнашевича: он был в клубе с 2004 года

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети