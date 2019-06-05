В центре Кургана невнимательный водитель на "десятке" сбил 3-летнего ребенка
В Кургане водитель "десятки" сбил 3-летнего ребенка.
Авария произошла днем 4 июня у дома №66 на улице Гоголя, сообщили Накануне.RU в ГИБДД Курганской области.
Водитель выезжал из двора на проезжую часть, проявил неосторожность и сбил мальчика.
Как потом рассказал отец пострадавшего ребенка, он высадил сына из автомобиля, но тот вдруг внезапно побежал прямо под колеса "десятки".
Мальчик получил телесные повреждения, ему назначено амбулаторное лечение.