Си Цзиньпин отправился на ПМЭФ

Председатель КНР и председатель КПК Си Цзиньпин отбыл из Пекина и направился с государственным визитом в Россию для участия в Петербургском международном экономическом форуме.

Стоит отметить, что ранее Китай на этом мероприятии представляли вице-председатели КНР. Как сообщает информагентство "Синьхуа", вместе с Си Цзиньпином Россию посетит представительная делегация, в составе которой входят министр иностранных дел КНР Ван И и начальник Канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи, председатель Государственного комитета по делам развития и реформ КНР Хэ Лифэн и начальник Канцелярии ЦК КПК Дин Сюэсян.

Напомним, на форуме "Пояса и пути", прошедшем в Пекине в конце апреля, второй раз в качестве почётного гостя был президент РФ Владимир Путин.