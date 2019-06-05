СКР опроверг завершение расследование дела тюменских террористов

В следственном управлении следственного комитета России по Тюменской области опровергли опубликованную в СМИ информацию о завершении расследования уголовного дела, возбужденного после проведенной в Тюмени контртеррористической операции 12 апреля, передает корреспондент Накануне.RU.

Ранее ряд СМИ со ссылкой на родственников уничтоженных в ходе КТО подозреваемых сообщал о том, что материалы дела переданы в ФСБ. Однако следователи эту информацию не подтвердили.

"Дело находится в производстве, никто никуда ничего не передавал", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, вечером 12 апреля поступила информация о нахождении сторонников запрещенной в России террористической группировки ИГИЛ* в одном из домов в частном секторе Тюмени. В границах района было выставлено оцепление, развернуты специальные технические средства. Вскоре боевиков уничтожили. По данным "Mash", возможным хозяином дома, где они скрывались, был Тимур И., ему 31 год, он родом из Ингушетии. Мужчина занимался строительным бизнесом. Вскоре стало известно, что он пропал вместе со своим родственником, Магомедом М.

*ИГИЛ (Исламское государство) — террористическая организация, деятельность которой запрещена в России.