СКР опроверг завершение расследование дела тюменских террористов

02 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Тюменская область Уральский ФО
контртеррористическая операция в Тюмени (2019) | Фото: НАК

СКР опроверг завершение расследование дела тюменских террористов

В следственном управлении следственного комитета России по Тюменской области опровергли опубликованную в СМИ информацию о завершении расследования уголовного дела, возбужденного после проведенной в Тюмени контртеррористической операции 12 апреля, передает корреспондент Накануне.RU.

Ранее ряд СМИ со ссылкой на родственников уничтоженных в ходе КТО подозреваемых сообщал о том, что материалы дела переданы в ФСБ. Однако следователи эту информацию не подтвердили.

"Дело находится в производстве, никто никуда ничего не передавал", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, вечером 12 апреля поступила информация о нахождении сторонников запрещенной в России террористической группировки ИГИЛ* в одном из домов в частном секторе Тюмени. В границах района было выставлено оцепление, развернуты специальные технические средства. Вскоре боевиков уничтожили. По данным "Mash", возможным хозяином дома, где они скрывались, был Тимур И., ему 31 год, он родом из Ингушетии. Мужчина занимался строительным бизнесом. Вскоре стало известно, что он пропал вместе со своим родственником, Магомедом М.

*ИГИЛ (Исламское государство) — террористическая организация, деятельность которой запрещена в России.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

СКР опроверг завершение расследование дела тюменских террористов

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Следственный комитет, расследование дела, тюмень, террористы, боевики, кто



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 15.04.2019 14:11 Мск В сети появились фотографии, предположительно, ликвидированных тюменских террористов
Ранее 15.04.2019 13:09 Мск Депутат Госдумы: цель действий боевиков ИГИЛ* в Тюмени - "взрыв общественного спокойствия"
Ранее 15.04.2019 08:49 Мск Губернатор Тюменской области разочарован тем, что журналисты "почти в прямом эфире" рассказывали о ликвидации в Тюмени боевиков ИГИЛ*
Ранее 14.04.2019 20:30 Мск В Тюмени вместе с владельцем "притона боевиков" пропал его родственник
Ранее 13.04.2019 14:24 Мск Стало известно имя владельца дома, который штурмовали тюменские контрразведчики
Ранее 13.04.2019 10:34 Мск "Нашли взрывчатку, автоматы и запрещенную литературу". В Тюмени после ликвидации боевиков возбуждено уголовное дело
Ранее 13.04.2019 09:15 Мск Появилось видео частного дома в Тюмени, где укрывались боевики
Ранее 13.04.2019 07:44 Мск Режим КТО в Тюмени отменен
Ранее 13.04.2019 06:16 Мск "На предложение сдаться открыли стрельбу". НАК показал видео спецоперации в Тюмени
Ранее 12.04.2019 22:49 Мск В районе КТО в Тюмени был пожар, активная фаза спецоперации закончена
Ранее 12.04.2019 21:32 Мск В Тюмени введен режим контртеррористической операции

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети