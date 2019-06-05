США заявили, что российский Су-35 "небезопасно" перехватил американский самолет-разведчик

Российский истребитель Су-35 4 июня три раза перехватил в международном воздушном пространстве над Средиземным морем американский разведывательный самолет P-8A Poseidon. Об этом заявила пресс-служба Военно-морских сил (ВМС) США.

В заявлении говорится, что вторая встреча была небезопасной. Су-35 якобы пролетел на высокой скорости и создал риск для членов экипажа P-8A Poseidon, пишет Regnum.

В начале марта Су-27 вынудил американский самолет-разведчик RC-135 удалиться от приграничных территорий России. После этого российский истребитель вернулся на базу.

В ноябре российский Су-27 перехватил у границ воздушного пространства РФ над Черным морем самолет радиотехнической разведки ЕР-3Е Aries ВМС США. Экипаж истребителя доложил об идентификации американского самолета радиоразведки и сопровождал его, не допуская нарушения границы воздушного пространства РФ.