На Южном Урале сменился гарантирующий поставщик электроэнергии

В Челябинской области с 1 июля гарантирующим поставщиком электроэнергии в Челябинской области станет "Уральская энергосбытовая компания". Соответствующий указ опубликован на сайте Минэнерго РФ, передает корреспондент Накануне.RU.

Совместное предприятие ЭК "Восток" и "Фортума" будет обслуживать более чем 1,5 млн потребителей в регионе.

Напомним, в июне прошлого года ПАО "Челябэнергосбыт", накопивший многомиллионные долги, лишили статуса субъекта оптового рынка электрической энергии и мощности. В отношении компании прекращена поставка электрической энергии. "МРСК Урала" был присвоен статус гарантирующего поставщика до проведения конкурса по выбору нового ГП для Южного Урала, но не более чем на 12 месяцев.

В апреле Арбитражный суд области ввел процедуру наблюдения В ПАО "Челябэнергосбыт" и ООО "АЭС Инвест". В суд обратилось "МРСК Урала". ПАО "Челябэнергосбыт" не урегулировал в добровольном порядке вопрос по погашению дебиторской задолженности перед электросетевой компанией, которая составляет порядка 3,5 млрд руб. Собственники компании направляли средства, полученные от потребителей электроэнергии, на нужды, не связанные со сбытовой деятельностью компании.

Добавим, что границами зоны деятельности гарантирующего поставщика является вся Челябинская область за исключением зоны действия ООО "Магнитогорская энергетическая компания".