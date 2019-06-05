"Ленинград" выпустил клип про Иисуса, являющегося под наркотиками

Хоть в начале клипа и появляется дисклеймер, мол, не хотим оскорбить чувства верующих, но оскорбленные все равно будут.

"Данное видео не преследует цели оскорбить чувства верующих и не направлено на разжигание ненависти к представителям какой-либо религиозной или иной социальной группы", - пишут авторы видео.

А затем показывают девицу, которой под наркотиками в клубе является Иисус. После нескольких видений девушка беременеет (намек на непорочное зачатие, очевидно) и рожает… планшет, на котором загружен Instagram-аккаунт "Иисуса".