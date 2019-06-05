Зауральские пограничники нашли азиатов, которые незаконно проникли в Россию

Зауральские пограничники сумели найти и задержать двух жителей Средней Азии, которые незаконно проникли в Россию.

Один из нарушителей скрывался на территории Татарстана, другой находился в Свердловской области, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям..

Злоумышленники изменили данные в своих паспортах, однако им все же не удалось уйти от ответственности.

Сейчас их заключили под стражу.