Зауральские пограничники нашли азиатов, которые незаконно проникли в Россию
Зауральские пограничники сумели найти и задержать двух жителей Средней Азии, которые незаконно проникли в Россию.
Один из нарушителей скрывался на территории Татарстана, другой находился в Свердловской области, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям..
Злоумышленники изменили данные в своих паспортах, однако им все же не удалось уйти от ответственности.
Сейчас их заключили под стражу.