СКР разбирается с обидчиками алтайской школьницы, которую заставили пить из грязной лужи

В Алтайском крае Следственный комитет проверяет информацию о 15-летней девочке, которую заставили погружать лицо в лужу.

Инцидент произошел в Бийске: в Сети появилось видео, на котором группа подростков угрожает школьнице, заставляя ее пить воду из грязной лужи. По предварительным данным, две девушки приревновали знакомую к парню и решили таким способом наказать соперницу.

Представители СКР проведут доследственную проверку и выяснят все обстоятельства инцидента. Личность потерпевшей уже установлена, пишет ПолитЭксперт.

Как сообщало Накануне.RU, недавно в конном клубе Екатеринбурга лошадь искалечила 14-летнюю школьницу. После этого против владельцев клуба возбудили уголовное дело.