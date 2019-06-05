В Екатеринбурге подводят итоги сбора мнений горожан о месте строительстве собора

В администрации Екатеринбурга обещали сегодня завершить обработку предложений жителей уральской столицы о возможных площадках для строительства собора во имя Святой великомученицы Екатерины, хотя ранее эту работу планировали завершить вчера, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Задержку в мэрии объясняют большим количеством поступивших обращений, которые необходимо обработать перед тем, как они будут размещены на портале екатеринбург.рф.

Напомним, что в электронную приемную за 10 отведённых на эту процедуру дней свои мнения прислали 11 079 человек, предложивших более 60 площадок.

Горожане рассматривают самые разные варианты мест для строительства храма в Екатеринбурге, но архитекторы сформулировали пять основных критериев, чтобы сузить варианты до разумных пределов. Собор им видится в центре города, территория - достаточной для строительства большого здания, иметь хорошую транспортную доступность, храм должен иметь несколько видовых точек, а его силуэт - стать архитектурной доминантой.

По мнению экспертов, по этим параметрам подходят сквер на Октябрьской площади (у Театра Драмы), который и стал причиной конфликта. Но лишь при условии смещения собора к южной части сквера и значительного уменьшения его объемов (именно с этими условиями проект был согласован Градостроительным советом при губернаторе Свердловской области, однако в итоге замечания экспертов не были учтены). Другие места - пустырь на Белинского-Фурманова, набережная за Макаровским мостом, площадка на улице Татищева, рядом со стадионом "Екатеринбург-Арена". Идея, предложенная архитекторами (которую не выдвигали горожане) – возведение собора на территории Ново-Тихвинского монастыря. При этом следует учесть форму собственности участков и отсутствие крупных коммунальных сетей - чтобы не нарушать существующую инфраструктуру.

По результатам сбора заявок горожан состоится экспертное обсуждение, а затем общегородское рейтинговое голосование, на котором жители смогут проголосовать за площадку для строительства нового собора.

По мнению социологов из фонда "Социум", чьи представители входят в рабочую группу по организации опроса о месте строительства собора, площадки не должны быть связаны с разрушением уже сложившихся общественных мест, зеленых зон, так как это может привести к новым протестам.