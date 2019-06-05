"Такие миллиарды и такие идиоты": Белоусов узнал, кто "слил" его план об изъятии у бизнеса "сверхдоходов"

Помощник президента России Андрей Белоусов уверен в том, что информация о его предложении изъять у металлургических и нефтехимических компаний сверхдоходы для выполнения майских указов попала в публичную плоскость через бизнес. Об этом чиновник заявил Forbes.

Напомним, в 2018 году появился "план Белоусова", согласно которому финансирование майского указа предлагалось найти за счет изъятия сверходоходов ряда крупных российских компаний. Речь шла о порядка 500 млрд руб.

В составленный им список вошли 14 компаний. Основная часть приходится на "Норильский никель" (114 млрд рублей), АЛРОСА (67,3 млрд рублей), СИБУР (65,2 млрд рублей), "Полюс Золото" (58,2 млрд рублей).

Идею не поддержали в Правительстве, вместо изъятия средств компаниям предложили вложиться в уже существующие инвестпроекты.

Как пишет издание, бизнесмены получили завизированный президентом документ от своих источников в правительстве. Затем сотрудники двух компаний из списка передали эту бумагу прессе.

По словам Белоусова, источник "утечки" ему известен совершенно точно. Но имена он не раскрывает: "Чтобы не обваливать акции их компаний".

Как продолжил помощник Владимира Путина, бизнес неправильно понял его письмо. Передав эти данные журналистам, предприниматели, по словам Белоусова, добились только "эффекта гранаты, брошенной в курятник".

"Ну какие же дураки! Надо же, такие миллиарды и такие идиоты", - не стесняется в выражениях Белоусов.

Белоусов заметил, что бизнесменам, прежде чем делиться информацией с прессой, стоило бы связаться с ним, но до этого они "даже не додумались".

По его словам, бизнесмены "сами себе в ногу выстрелили", вызвав не только падение стоимости собственных компаний, но еще и породив народный гнев.

Напомним, после предложения Белоусова 11 богатейших людей России потеряли почти на $3,1 млрд за один день. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на данные индекса Bloomberg Billionaires, учитывающего размер состояний миллиардеров в реальном времени.

Отмечалось, что заметнее других уменьшилось состояние Владимира Лисина (НЛМК) - на $832 млн.