02 Октября 2020
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Политика Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
(2004) | Фото

"Во власти полный бардак!" Руководитель фракции "Единой России" из Югры покинула думу

Заявление о сложении полномочий написала руководитель фракции "Единой России" в думе Пыть-Яха Екатерина Хилова. Она досрочно уходит по собственному желанию, заявление будет рассмотрено 7 июня, сообщили Накануне.RU в аппарате думы.

В комментарии журналистам Хилова заявила, что уходит из-за того, что все вокруг "во лжи и непорядочности".

"Я больше не могу и не хочу работать в таком ключе, когда во власти полный бардак. Я честный человек, меня так воспитали родители, так я свою дочь воспитываю, для меня лучше сказать правду какая бы горькая она не была. Мне стыдно от того, что происходит сейчас в Пыть-Яхе. Мы обещали служить интересам народа, а сейчас все вокруг во лжи и непорядочности. Мы, по сути, обманули людей в их ожиданиях. Я не силах изменить происходящее, а потому не хочу принимать в этом участие и нести за это ответственности перед теми людьми, которые меня избирали", - приводит ее слова "Юпорт".

Хилова стала третьим депутатом, который покидает думу. Ранее по требованию прокуратуры уволены директор муниципальной "Горнолыжной базы "Северное сияние" Марсель Тимганов и заместитель директора по развитию производства МУП "Управление городского хозяйства" Дмитрий Авдеенко. У них нашли поддельные дипломы о высшем образовании. За поддельный диплом об образовании под "уголовку" попал и заместитель главы города - руководитель управления по жилищно-коммунальному хозяйству Али Джабраилов.

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"Во власти полный бардак!" Руководитель фракции "Единой России" из Югры покинула думу

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Теги: Пыть-Ях, Екатерина Хилова, дума Пыть-Яха



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