Зоопарк, океанариум и Ботанический сад: власти рассказали о проекте парка "За Саймой" к 2023 году

В администрации Сургута презентовали концепцию парка "За Саймой", создание которого находится на личном контроле губернатора Югры Натальи Комаровой. Масштабный проект ценой в 800 млн руб. начнут реализовывать в мае 2020 г. и закончат через три года. В новом уникальном городском пространстве будут зоопарк, океанариум и эко-кванториум. О том, что представляет из себя идея развития парка - в материале Накануне.RU.

Стоит напомнить, что в декабре 2017 года губернатор Югры Наталья Комарова взяла на личный контроль ситуацию с парком "За Саймой", получившим скандальную известность после обнародования планов администрации города по ликвидации Ботанического сада. Инициативная группа передала главе региона серию обращений, в которых говорилось об опасениях за экологическое состояние территории.

Разговор о судьбе парка шёл 4 июня на встрече заместителя главы Сургута Алексея Жердева с журналистами Урала, приехавшими в экономическую столицу Югры в раках пресс-тура акции "Спасти и сохранить". Чиновник рассказал, что парк "За Саймой" - 60 га территории, состоящей из водоёма, леса, прилегающей территории.

"15 лет назад руководство города приняло решение сохранить территорию для людей. Сейчас у неё есть границы, но сейчас - другие реалии. Сургут - город растущий, мы планируем через восемь лет стать полумиллионником, причём самым северным в мире. Есть большой запрос на быстрое и качественное изменение общественных пространств. Когда город возглавил Вадим Шувалов, он и его команда решили за несколько лет постараться сделать реновацию основных общественных территорий", - сказал Жердев.

"За Саймой" - главное общественное пространство, поэтому и начали с него. Чиновник администрации Сургута объяснил, что было не так с первоначальным проектом, из-за чего и пришлось вмешиваться в ситуацию губернатору.

"Недовольство планами реконструкции "За Саймой" началось, когда начали строить детскую площадку, нужно было делать шов под кабель, потому что вместе с ней поставили в парке первый в городе тёплый туалет. К нему надо было подвести электричество. Когда прокопали, рабочие три саженца срубили. И всё, пошёл процесс общественного негатива. Но потом, когда все вместе всё прошли, вопросов не возникло. Люди хотят жить сегодня, мы обязаны создать максимально удобные условия для горожан, и у нас есть такая возможность", - сказал замглавы Сургута.

Он признал, что старт был неудачный: "Не до конца объяснили общественности, что именно мы будем делать. Были вопросы. Они были связаны с тем, что СурГУ и ряд активистов делают в парке Ботанический сад. После долгих переговоров мы сделали большую рабочую группу, куда, помимо чиновников, депутатов, вошли общественники, учёные, неравнодушные сургутяне. Четыре месяца обсуждали, как нам развивать "За Саймой". Губернатор Наталья Комарова проявила большую заинтересованность. В конце концов мы представляли проект в Ханты-Мансийске и получили одобрение округа".

Он уточнил, что парк - ядро Сургута. Его достоинства - сохранившиеся лес и река.

"Мы сохраним весь массив - есть мораторий на вырубку ценных пород дерева. Рядом с территорией парка находятся университет, храм и старое кладбище. Цель - сохранить природу и дать возможность горожанам круглый год комфортно отдыхать. Парк делится на несколько функциональных зон: лес, она основная, несколько набережных, исторически сохранившийся пляж. То есть мы говорим о реновации центра Сургута. Зона леса - лесопарк, крупнейший лесной массив в городе, и мы хотим сохранить его как зону тихого отдыха", - сказал заместитель мэра.

Одна из основных проблем - отсутствие зонирования территории, когда по одной дороге едет велосипедист и там же гуляют родители с детьми в колясках. Концепция предусматривает увеличение площади тропинок и их зонирование. В парке будут пункты обогрева. Также в лесу высадят деревья - так появится Ботанический сад, который разрастётся до экологического кванториума с теплицами и зоопарком.

"У нас будет открытая зона, нетипичная для Севера. Планируется лыжная трасса. Все постройки будут лёгкими, сделанными из бруса. Будет "Экотропа" - в частности, прогулки с орнитологами, мастер-классы по распознаванию грибов. Ботанический сад будет состоять из несколько частей: коллекции краснокнижных и экзотических растений, региональный научно-экспериментальный центр сохранения и мобилизации генетических ресурсов России, учебная база СурГУ, театр ландшафтного дизайна, центр экологического просвещения", - сказал Жердев.

В парке будет эко-кафе с натуральным газоном. Зона набережных будет подходить к эко-кванториуму, где рядом с зоопарком разместится океанариум. Есть идея "погружного бассейна" длиной 25 м, который будет "плавать" в воде. Его можно будет использовать минимум четыре месяца в году. Весь парк "За Саймой" будет оснащён системой "Безопасный город", а позже - системой "Умный город".





"Прошло почти 20 встреч с молодёжью, экологическим движением, научным сообществом в обсуждении судьбы парка. В итоге коллегиальное обсуждение привело к тому, что появилось техзадание, его утвердили в Ханты-Мансийске, оно понравилось губернатору. Две недели назад гордума выделила деньги на проектные работы. Через неделю мы проводим конкурс, к декабрю основные работы будут завершены, в феврале-марте 2020 г. - оформление документов, в мае начнём реализацию. Стоимость проекта составит 800 млн руб. Деньги планируем взять частично из городского бюджета, частично - и это большая надежда - из программы "Комфортная городская среда". Проект вошёл в финал "Городских лидеров". Было более 1 тыс. городов и проектов, мы попали в двадцатку. Возможно, поедем "защищаться" в Москву, тогда получить деньги будет легче", - сказал Жердев.

Завершить работы планируется в 2023 г.

Кроме того, пока власти обсуждали реконструкцию парка "За Саймой", стало понятно, что в ближайшие три года аналогичная реконструкция ждёт Кедровый лог площадью 70 га. На это потратят 700 млн руб., часть - но какую именно, Жердев не уточнил - оплатит компания "Сургутнефтегаз".