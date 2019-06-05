В центре Екатеринбурга на все выходные закрывается движение трамваев по проспекту Ленина

В ближайшие выходные в Екатеринбурге закрывается движение трамваев по проспекту Ленина.

Читайте также: Екатеринбург встал в десятибалльную пробку

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, из-за ремонта трамвайных путей на перекрестке проспекта Ленина и улицы Мамина-Сибиряка ЕМУП "Гортранс" прекращает движение трамваев от Луначарского до Московской в обоих направлениях с 23 часов 7 июня и до 6 часов 10 июня.

Движение автотранспорта будет направлено в объезд: по проспекту Ленина, улицам Пушкина, Первомайской, Карла Либкнехта и Мамина-Сибиряка.

Водителей просят обращать внимание на вновь установленные знаки и указатели, а также заранее планировать свой маршрут.