Рианна стала самой богатой певицей в мире – ее состояние оценили в 600 миллионов долларов

Уроженка Барбадоса Робин Рианна Фенти, она же певица Рианна (31), названа самой богатой женщиной-музыкантом в мире. Журнал Forbes оценил ее состояние в $600 млн.

Рианна обогнала и Мадонну ($570 млн), и Бейонсе ($400 млн). Правда, в рейтинге самых богатых self made певица оказалась только на 37-м месте – миллиард в шоу-бизнесе не каждый сможет заработать. Впрочем, у Рианны бизнес не только на эстраде: девушка постоянно создает модные коллаборации с известными домами моды, и эти вещи расходятся как горячие пирожки. Так, вместе с холдингом LVMH Рианна запустила косметический бренд Fenty Beauty. За первые несколько недель Fenty Beauty увеличила объем продаж на $100 млн, чему способствовала известность Рианны и 71 млн подписчиков в ее аккаунте Instagram. По оценкам журнала, в прошлом году Fenty Beauty получила доход в $570 млн, передает ТАСС.