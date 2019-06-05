02 Октября 2020
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Экономика В России
банковская карта, перевод, счет (2017) | Фото: kredit-ubanka.ru

Банки сообщили о возможных сбоях в системе быстрых платежей

Российские банки опасаются сбоев в системе быстрых платежей.

Участники проекта, который позволяет переводить деньги по номеру телефона, хотят получить от Банка России особые условия кредитования, что будет необходимо в том случае, если исчерпается установленный для расчётов лимит. Подобное может случиться в выходные или праздничные дни. В этом случае платежи остановятся.

Сегодня финансовые учреждения могут круглосуточно взаимодействовать с Центробанком. Однако с ростом числа участников большинство из них не сможет обеспечить непрерывную работу системы без кредитной поддержки ЦБ РФ, сообщает "Коммерсант".

Напомним, в апреле в системе быстрых платежей были выявлены технические проблемы. Как говорится в сообщении Банка России, они связаны с внеплановыми работами на стороне внешних телеком-провайдеров, "предоставляющих ряд информационных ресурсов".

С 28 февраля в России заработала система быстрых платежей. К подключению готовились 12 банков, но только четыре организации подтвердили запуск системы: Тинькофф-банк, Промсвязьбанк, Росбанк, СКБ-банк, ВТБ. Новая система позволит россиянам совершать мгновенные платежи в режиме 24/7, в том числе с использованием QR-кода или мобильного телефона получателя средств. Оператором и расчетным центром системы выступает Центробанк РФ.

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Банки сообщили о возможных сбоях в системе быстрых платежей

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Теги: быстрые платежи, банки, Центробанк



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