Российские партии на 80% живут на бюджетные деньги

Бюджет партий парламентской оппозиции, таких как ЛДПР, КПРФ и "Справедливой России" — на 80% и более составляют полученные от государства деньги.

Об этом говорится в материалах Центризбиркома, которому партии представили финансовые отчеты за 2018 год.

Всего средства из бюджета получают четыре партии: "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия". Партия власти снизила объем дотаций с 80% в 2017 году до 60% в 2018 году, за год она получила 7,2 млрд руб.

Тем временем, другие партии зависимость от бюджетных денег не сократили. Так, "Справедливая Россия" получила от государства 80% годового бюджета (он составил 618 млн руб.). КПРФ — 89% бюджета (2,6 млрд руб.). Выше всего уровень господдержки ЛДПР — 97% ее доходов (1,7 млрд руб.) составили деньги государства, сообщает телеканал "Дождь".