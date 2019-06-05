02 Октября 2020
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Экономика В России
(2005) | Фото: Станислав Рослов www.itogi.ru

СМИ: россияне "подсели" на кредиты

Российские банки по итогам первого квартала текущего года выдали жителям страны потребительские кредиты на 680 млрд руб., что практически на треть больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Таковы результаты исследования бюро кредитных историй "Эквифакс". Также произошел значительный прирост среднего размера кредита: он вырос практически на четверть - до 177,2 тыс. руб. с 143,8 тыс.

Как сообщил гендиректор "Эквифакса" Олег Лагуткин, итоги текущего года установят очередной рекорд, однако динамика не будет столь впечатляющей, как в предыдущие периоды. Основным драйвером роста потребительского кредитования, как считают аналитики, будет увеличение средней суммы потребительского кредита, сообщают "РИА "Новости".

Как сообщалось ранее, банки, коллекторы и микрофинансовые организации России стали чаще взыскивать через суд с жителей страны долги, которые образовались по кредитам.

Как выяснили эксперты Финансового университета при правительстве, в прошлом году было удовлетворено на 43% больше подобных исков, чем годом ранее. Как отмечается, наибольшее внимание кредиторы обращают на небольшие задолженности.

Так, рост в сегменте сумм до 50 тыс. руб. в 2018 году был почти двукратным – 3,1 млн исков. Всего год назад судом было удовлетворено 5,7 млн исков о взыскании с граждан долгов по кредитам, сообщают "Ведомости".

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СМИ: россияне "подсели" на кредиты

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Теги: кредит, банки, займ



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