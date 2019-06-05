Всемирный банк понизил прогноз роста ВВП РФ

Всемирный банк обновил свой прогноз по росту ВВП России.

Там считают, что в текущем году показатель вырастет лишь до 1,2%. Изменения прогноза связаны со снижением нефтедобычи.

Всемирный банк также понизил прогноз по росту мирового ВВП до 2,6%, который связан с вялой экономической динамикой, сообщает РИА "Новости".

Как сообщалось ранее, темпы роста ВВП России сохранятся на уровне 1,4% в текущем году, считают в Международном валютном фонде (МВФ). По прогнозу экспертов, уровень инфляции по итогам 2019 г. снизится до 4%. "ВВП сохранится на уровне примерно полтора процента – от 1,4% до 1,6%", - заявил руководитель миссии МВФ по России Джеймс Роаф на сегодняшней пресс-конференции.

В фонде отметили, что государственные инвестиции в нацпроекты вместе с пенсионными изменениями повысят потенциальный рост ВВП РФ на 0,1-0,5 процентных пункта.

Инфляция в России может достигнуть целевого показателя на уровне 4% в начале 2020 г., считают в МВФ.