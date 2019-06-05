ТАСC: "Ямал-601" не вышел на рабочую орбиту

Российский спутник "Ямал-601" не был выведен на рабочую орбиту.

Это случилось из-за ошибочного вектора тяги апогейного двигателя аппарата, выданного после отделения космического аппарата от разгонного блока "Бриз-М".

"После отделения от разгонного блока апогейный двигатель "Ямала-601" выдал ошибочный вектор тяги, который невозможно было компенсировать двигателями малой тяги спутника. Двигатель был отключен", - сообщил источник ТАСС. По его словам, двигатель изготовлен подразделением Airbus.

Как отметил собеседник, "российская сторона не имеет отношения к нештатной ситуации, поскольку ракета-носитель "Протон-М" с разгонным блоком вывела спутник в расчетную точку". Согласно данным телеметрии, отделение аппарата прошло штатно.

Запуск ракеты-носителя "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" и спутником "Ямал-601" состоялся 30 мая с космодрома Байконур. Запущенный аппарат должен стать самым мощным по пропускной способности среди всех российских спутников связи.