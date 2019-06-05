В экстренные службы Москвы поступила массовая рассылка с угрозами взрывов

Правоохранительные органы Москвы проверяют информацию об анонимных сообщениях, в которых говорится о массовом минировании зданий и госучреждений российской столицы.

"Поступила рассылка о массовой угрозе взрыва зданий по Москве", - сообщил источник ТАСС.

Письмо по электронной почте поступило в аппарат Госдумы. Проверяется также информация о якобы минировании в телецентре "Останкино", здании информационного агентства "Россия сегодня", здании московской полиции на Петровке, 38, а также в приемной ЛДПР и КПРФ в 1-м Басманном переулке и улице Арбат.

Из зданий проведена эвакуация.

В конце 2017 года сообщалось о том, что большинство сообщений о якобы заложенных бомбах в российских регионах приходило с территории Сирии, об этом говорил замглавы МВД Игорь Зубов. Кроме того, немало звонков поступало из Турции, Канады, Украины и США. По словам Зубова, некоторые сообщения также исходили из Казахстана и Узбекистана, однако "это единичные факты".

Зубов отметил, что Россия впервые столкнулась с такой массированной атакой, которую можно сравнить с кибернападением на страну.