"АвтоВАЗ" отозвал более 900 автомобилей Lada XRAY

"АвтоВАЗ" отозвал в России 933 автомобиля марки Lada XRAY.

Как следует из сообщения Росстандарта, отзыву подлежат автомобили, проданные с января 2019 года по сегодняшний день. Причиной добровольного отзыва компанией стало подозрение на повреждение сварного шва вала электромеханического усилителя рулевого управления.

"АвтоВАЗ" проинформирует владельцев подпадающих под отзыв транспортных средств. На машинах заменят вал электромеханического усилителя рулевого управления. Работы будут проведены бесплатно, сообщает РБК.

Напомним, год назад "АвтоВАЗ" также отозвал более 7 тыс. автомобилей Lada XRAY. Причиной отзыва является наличие газовых раковин в поворотном кулаке, выполненных из серого чугуна вместо высокопрочного.