02 Октября 2020
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Общество В России
алименты, выплата алиментов, рука, ребенок, деньги (2016) | Фото: Сальдовка.ру

Новый вид алиментов появится в России

Министерство юстиций России предложило обязать разведенных родителей дополнительно оплачивать ребенку жилье.

Согласно законопроекту, дополнительными выплатами могут обложить тех россиян, чьи дети проживают отдельно и нуждаются в новой жилплощади. Для этого, согласно документу, ребенка, проживающего отдельно, должны признать нуждающимся в обеспечении жильем или улучшении жилищных условий.

В этом случае у семьи, в которой проживает ребенок, не должно быть пригодной для проживания недвижимости и средств на ее приобретение. Кроме того, алиментщик должен быть признан трудоспособным.

Как сообщил глава думского комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, законопроект направлен на "обеспечение права ребенка на жилище", сообщает Lenta.ru.

Напомним, в Миассе 40-летнюю женщину отправили на полгода в колонию-поселение за неуплату алиментов трем своим несовершеннолетним дочерям. До этого женщина вела разгульный образ жизни, выпивала, не появлялась дома - это стало причиной изъятия дочерей из семьи и помещения их в госучреждения.

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Новый вид алиментов появится в России

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Теги: алименты, семья



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