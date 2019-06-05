Российские пенсионеры задолжали Пенсионному фонду

В Краснодарском крае Армавирское отделение Пенсионного фонда требует от людей деньги.

Пенсионеры Успенского района должны возместить часть полученной фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости на нетрудоспособного члена семьи.

Как сообщается на сайте депутата Госдумы Натальи Костенко, ПФР продолжал годами платить людям доплаты за умершего члена семьи. При этом справки о смерти были представлены родственниками своевременно. Выяснялось, что кроме справок нужно было написать отдельные заявления на остановку выплат.

В суд вызвали уже около 30 пенсионеров - так Армавирское отделение Пенсионного фонда пытается взыскать с пожилых людей задолженность.

Как говорится в сообщении Костенко, долги пенсионеров перед фондом составляют от десятков до сотен тысяч рублей. Депутат попросила главу ПФР Антона Дроздовалично разобраться в ситуации.

Помощники-юристы окажут правовую помощь успенским пенсионерам с целью защиты их интересов в суде.

Суды в подобных случаях также часто встают на сторону граждан и отказывают органам ПФР в возврате излишне выплаченной пенсии, отмечается в сообщении депутата.