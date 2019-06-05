02 Октября 2020
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Политика В бывшем СССР Украина
северо-европейский газопровод сег (2007) | Фото: www.47news.ru

Зеленский высказался против строительства "Северного потока - 2"

Украинский президент Владимир Зеленский заявил о важности взаимодействия с Польшей в вопросах энергобезопасности Европы, сохранения стратегической роли украинской газотранспортной системы и противодействия строительству газопровода "Северный поток 2".

Об этом глава государства сообщил на совместном брифинге с президентом Польши Анджеем Дудой после их встречи в Брюсселе, сообщает "Интерфакс".

На днях стало известно о том, что по дну Балтийского моря уложен 1391 км газопровода - около 57% от его общей протяженности.

Напомним, в мае Зеленский в ходе встречи с вице-президентом Еврокомиссии по вопросам Энергетического союза Марошем Шефчовичем призвал остановить газопровод "Северный поток-2". Об этом сообщает пресс-служба украинского президента. "Будем благодарны за солидарную позицию ЕС в вопросе противодействия реализации строительства газопровода "Северный поток-2", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, США не смогли остановить "Северный поток - 2". Об этом сообщил в сенате Госсекретарь США Майк Помпео. По словам главы внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов, все попытки отговорить страны Евросоюза, прежде всего Германию, от строительства российского газопровода, не увенчались успехом.

Ранее "Газпром" подтвердил планы по завершению строительства и пуску"Северного потока-2" в 2019 году.

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Зеленский высказался против строительства "Северного потока - 2"

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Теги: Украина, Михаил Зеленский, Северный поток, газопровод



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