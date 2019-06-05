02 Октября 2020
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Алексей Текслер, выдвижение в губернаторы (2019) | Фото: Накануне.RU

Текслер сдал документы для участия в выборах как самовыдвиженец

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер сдал документы для выдвижения на пост главы региона, передает корреспондент Накануне.RU.

Текслер пришел в Избирательную комиссию Челябинской области и сдал документы как кандидат-самовыдвиженец в губернаторы.

В ходе общения с журналистами врио сказал, что определился с сенаторской тройкой, но называть кандидатов не стал.

Напомним, 4 июня на Южном Урале официально стартовала избирательная кампания по выборам главы региона. Опубликовано постановление ЗСО о назначении выборов губернатора Челябинской области. Голосование состоится 8 сентября.

Алексей Текслер, выдвижение в губернаторы(2019)|Фото: Накануне.RU

Алексей Текслер, выдвижение в губернаторы(2019)|Фото: Накануне.RU

Алексей Текслер, выдвижение в губернаторы(2019)|Фото: Накануне.RU

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Текслер сдал документы для участия в выборах как самовыдвиженец

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Теги: Алексей Текслер, самовыдвижение



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Развитие сюжета:

Ранее 06.06.2019 09:01 Мск Эксперт: Текслер своим выдвижением продемонстрировал готовность быть первым во всем

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