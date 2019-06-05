Текслер сдал документы для участия в выборах как самовыдвиженец

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер сдал документы для выдвижения на пост главы региона, передает корреспондент Накануне.RU.

Текслер пришел в Избирательную комиссию Челябинской области и сдал документы как кандидат-самовыдвиженец в губернаторы.

В ходе общения с журналистами врио сказал, что определился с сенаторской тройкой, но называть кандидатов не стал.

Напомним, 4 июня на Южном Урале официально стартовала избирательная кампания по выборам главы региона. Опубликовано постановление ЗСО о назначении выборов губернатора Челябинской области. Голосование состоится 8 сентября.